A primeira edição do festival norte-americano Rolling Loud em Portugal deveria ter acontecido em Portimão, na Praia da Rocha, no verão de 2020, mas foi adiada para julho do ano passado, e depois reagendada, para os dias de 06 a 08 de julho de 2022, sempre devido à pandemia da covid-19.

O cartaz conta com os norte-americanos J.Cole, A$AP Rocky e Future como cabeças de cartaz, na quarta, na quinta e na sexta-feira, respetivamente.

Para o 'rapper' e produtor Jermanie Lamarr Cole (J.Cole), cujo álbum mais recente, "The Off-Season", foi editado em maio do ano passado, esta será uma estreia em palcos portugueses.

No primeiro dia do Rolling Loud, além de J.Cole, atuam AJ Tracy, Babyface Ray, Bas, Bia, Don Toliver, Flo Milli, Jack Harlow, Ivorian Doll, K Charles, Lancei Foux, Macho Kream, M Huncho, Nardo Wick, Nle Choppa, Era Sremmurd, Rico NastyRoddy Ricch, Shenseea, Sleepy Hallow e Sofaygo.

Para o segundo dia do festival, além de A$AP Rocky, estão agendadas as atuações de Aleesha, Baby Keem, City Morgue, Coi Leray, Danny Towers, D-Block Europe, DDG, Fat Nick, Fivio Foreign, JME, Ken Carson, Kenny Mason, Key Glock, Morad, Morray, Ms. Banks, Playboi Carty, Pouya, Sam Wise, Shasimone, Skepta, Ski Mask and The Slump God e Trippie Red.

No último dia, além de Future, atuam Bktherula, Central Cee, Kaash Paige, Lakeyah, Leiti Sene, Lil Baby, Lil Skies, Lil Tecca, Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Lucki, Pi'erre Buorne, Robb Bank$, Sheck Wes, Skodi, Space Jam The Pilot, Tana, Tokin, Tyla Yaweh e Young Nudy.

Em destaque no último dia do festival está também DaBaby, que no ano passado, no palco do festival Rolling Loud, em Miami, fez uma série de comentários homofóbicos, levando a que fosse retirado de vários cartazes de eventos musicais.

Da Baby pediu desculpas duas vezes pelos comentários, depois de ser fortemente criticado por organizações de defesa dos direitos LGBTQ+ e múltiplos artistas. Ainda assim, festivais como o Lollapalooza, nos EUA, ou o Parklife, no Reino Unido, retiraram-no dos respetivos cartazes. O 'rapper' norte-americano integra também o cartaz do festival Super Bock Super Rock, que vai decorrer entre 14 e 16 de julho, perto do Meco, Sesimbra.

Lon3r Johny, que atua no primeiro dia, e Minguito, que vai subir a palco no último, são os únicos portugueses convocados para o Rolling Loud Portugal 2022, que só admite a entrada a maiores de 18 anos.

JRS (TDI) // TDI

Lusa/fim