Hoje, o recinto abre às 16:00 e os concertos arrancam meia hora depois, no palco principal, com os Fumo Ninja.

Este palco, batizado de Porto irá ainda acolher hoje as atuações de Núria Graham, Arlo Parks, The Mars Volta e Rosalía.

A cantora catalã, que se estreou no Primavera Sound Porto em 2019 regressa este ano com o álbum "Motomami", editado no ano passado e que lhe valeu quatro prémios Grammy Latino, incluindo Melhor Álbum e Melhor Álbum Alternativo.

No recinto do Porto Primavera Sound há ainda mais três palcos ao ar livre -- Vodafone, Plenitude e Super Bock -- e um interior -- Bits.

Pelo palco Vodafone, situado onde em edições anteriores estava o palco principal, vão passar hoje os Quadra, os Shellac, Maggie Rogers, Fred Again e Mora.

Para o palco vizinho, o Super Bock, estão marcados os concertos de The Beths, Alvvays, Japanese Breakfast e Bad Religion.

O Plenitude hoje acolhe as atuações de Surf Curse, The Murder Capital, Gaz Coombes, Gila Band e Jockstrap.

No Bits, onde a primeira atuação começa às 23:00, irão atuar Gazzi, Uniiqu3, Teki Latex e VTSS num 'Back 2 Back' (B2B) com LSDXOXO.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo para o distrito do Porto, que vigora entre as 12:00 e as 21:00 de hoje, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoada.

A 10.ª edição do Primavera Sound Porto começou na quarta-feira e termina no sábado.

Este ano, o festival ocupa um espaço maior no Parque da Cidade e dura quatro dias, em vez dos habituais três, uma forma de comemorar as dez edições.

Além de uma nova disposição dos palcos, a organização aumentou a zona de restauração e criou mais áreas de casa de banho.

Todas as informações sobre bilhetes, horários de concertos e dos transportes públicos e outras podem ser consultadas 'online', no 'site' oficial do festival, em https://www.primaverasound.com/pt/porto.

