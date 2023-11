A segunda edição deste festival prolonga-se até 18 de novembro com os espetáculos a terem como "ponto nevrálgico o Centro Cultural de Lagos, a partir do qual se espalhará por diversos espaços da cidade", segundo a organização, que conta com a direção artística de Daniel Matos e Joana Duarte.

O PedraDura -- Festival de Dança do Algarve terá, segundo os seus organizadores, um foco no trabalho de Luara Raio, artista brasileira que irá apresentar dois espetáculos, segundo nota informativa.

A programação internacional conta ainda com a francesa Flora Détraz e os italianos Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi.

Os espetáculos de artistas nacionais ficam a cargo de Daniel Matos, Sofia Dias & Vítor Roriz, Silvana Ivaldi, Jonas&Lander, Marta Cerqueira, Simão Costa, Mélanie Ferreira e Tiago Vieira.

Segundo a organização, a programação inclui ainda um filme de Cláudia Varejão e Joana Castro, os 'live acts' de Trypas Corassao e de Cigarra, o concerto a solo de Joana Guerra, e os DJ sets d'Os Calipos e de Fvbricia.

Uma conversa com José Bragança de Miranda, dois ciclos de videodança e uma colaboração com o Centro Ciência Viva de Lagos, que propõe uma observação noturna do céu e um passeio geológico por paisagens à beira-mar, para além de duas palestras sobre som e semiótica, também são destacados.

O Pedra Dura vai ainda acolher a inauguração do CenDDA (Centro de Documentação de Dança do Algarve), um projeto que, segundo os responsáveis pela programação, procura "recolher, adquirir e arquivar materiais que traduzem uma dança em mutação, através da criação de uma biblioteca e de um arquivo/mediateca, sediados no Centro Cultural de Lagos".

O festival conta ainda com o projeto "Podemos tratar-nos por tu?", coordenado por Tiago Mansilha, que consistirá num ciclo de conversas entre público e artistas e no 'podcast' Pedra Dura, de acordo com o comunicado.

