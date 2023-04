Em comunicado, o teatro municipal da capital algarvia sublinha que, "com um alinhamento composto por artistas nacionais e internacionais, esta festa promete ser uma experiência musical inesquecível, com a cidade a ver os seus espaços mais emblemáticos serem pintados de Jazz".

O início do festival está marcado para o Dia Internacional do Jazz, no domingo, 30 de abril, no Teatro das Figuras, com a comemoração dos 20 anos da edição do álbum "A Jazzar no Cinema Português", uma encomenda feita pelo Cineclube de Faro ao contrabaixista Zé Eduardo.

Segundo a nota de imprensa, segue-se a apresentação do álbum "NIM", o novo trabalho do conjunto Leon Baldesberger's Meersalz, que convida Sara Badalo e Desidério Lázaro para este concerto, a 04 de maio na sala do Club Farense.

No dia seguinte, a 05 de maio, o Teatro Lethes abre as suas portas para Desidério Lázaro Quarteto, com a celebração de mais de uma década de edições.

O artista algarvio toca "Oblivion", o seu 9.º álbum em nome próprio, que surge como álbum conclusivo da tetralogia iniciada com "Samsara", seguida de "Moving" e "Homegrown", cuja temática dominante foi a "reflexão filosófica sobre a condição humana e respetivas emoções".

Em seguida, será a vez dos britânicos Ebi Soda, que fazem ouvir a sua "abordagem inovadora" no Teatro das Figuras, a 06 de maio. O grupo mantém, segundo a nota, "uma ética artesanal e orgânica pós-punk, com canções muitas vezes nascidas em quartos suados e enfumaçados, em vez do salão da big band".

O destaque a seguir da 7ª edição do festival "Os Dias do Jazz" vai para Miguel Martins, acompanhado por dois nomes "importantes" do Jazz português, José Salgueiro na bateria e Carlos Barreto ao contrabaixo.

O conjunto Miguel Martins Kaleidoscópio apresentará o seu novo disco "ATMAN" na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, a 12 de maio.

De acordo com o comunicado, o momento que reunirá o maior número de músicos em palco no festival vai ter lugar no Teatro das Figuras a 13 de maio, com a "grande voz do Jazz brasileiro Alaíde Costa que se une à Orquestra de Jazz do Algarve para uma noite que promete encantar o Grande Auditório".

O festival termina no Club Farense, a 14 de maio, com o músico que iniciou o evento, Zé Eduardo, que convida todos os amantes da música para "Um Copo de Jazz", num fim de tarde de Jazz com um dos melhores saxofonistas europeus, Perico Sambeat, acompanhado pelo trio do contrabaixista português.

FPB // MAD

Lusa/Fim