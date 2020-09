"O realizador de culto fará uma muito esperada aparição no MOTELX à meia-noite desta sexta-feira, para um Q&A com os fãs do festival, em direto do Japão", lê-se no comunicado do MOTELX, hoje divulgado.

Segundo a organização do festival, será possível assistir à conversa na Sala 2 do Cinema São Jorge, moderada por Evrim Ersoy, um dos programadores do certame, e acompanhar a sessão através das redes sociais do MOTELX.

Com mais de uma centena de filmes dirigidos desde o final dos anos de 1980, numa lista que vai da ficção e do terror ao documentário, ao teatro, à televisão e ao 'videoclipe', "Miike é um dos maiores artesãos no seu próprio país", como escreveu o jornal especializado IndieWire, que destacou o seu "cinema implacável".

Autor de filmes de culto como "Ichi the Killer", Takashi Miike viu a sua dimensão reforçada, a nível internacional, quando o norte-americano Quentin Tarantino incluiu "Audition" ("Anjo ou Demónio") na lista dos seus filmes preferidos, na lista para a IndieWire.

"First Love", o seu mais recente filme, foi apresentado em estreia nacional na quarta-feira, no MOTELX. Envolve um pugilista, uma 'call girl', a yakuza, tríades chinesas, polícias corruptos e assassinos.

"Takashi Miike ocupa um lugar especial na história do festival", escreve o MOTELX, pois foi protagonista das primeiras sessões de cinema de terror, organizadas no antigo Cinema King, em Lisboa, na génese do atual MOTELX.

Os bilhetes para a sessão com Takashi Miike, a partir do Cinema São Jorge, são gratuitos e só podem ser levantados no próprio dia.

A 14.ª edição do MOTELX começou no dia 07 e vai decorrer até segunda-feira. Soma "mais de 70 sessões" e duas secções competitivas: uma de curtas-metragens portuguesas e outra para escolha de melhor longa-metragem.

"The rental", estreia na realização do ator norte-americano Dave Franco, é o filme de encerramento.

