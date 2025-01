O festival que propõe "viagens escritas, faladas, ilustradas, por livrarias, terra, céu e mar" tem curadoria do escritor José Luis Peixoto e contará, entre os nomes já confirmados, com Dulce Maria Cardoso, nomeada para o Prémio Literário de Dublin com o romance "Eliete - A vida normal", publicado em Portugal em 2018.

Da lista de escritores confirmados fazem também parte, entre outros, Anabela Mota Ribeiro, autora de "O Sonho de um Curioso (2003), "Por Saramago" (2018), "Os Filhos da Madrugada" (2021 e 2022) e "O quarto do bebé" (2023), o seu primeiro romance; José Riço Direitinho, autor de três romances ("Breviário das Más Inclinações", "O Relógio do Cárcere", e "O Escuro Que Te Ilumina") e de livros de contos ("A Casa do Fim", "Histórias com Cidades" e "Um Sorriso Inesperado"); Joana Bértholo, autora de romances, livros de contos e de ensaios de não-ficção, que tem em "Augusta B. ou As Jovens Instruídas 80 Anos Depois" a sua mais recente obra de ficção; e David Machado, autor de "Deixem Falar as Pedras", "Índice Médio de Felicidade" (Prémio da União Europeia para a Literatura, Prémio Salerno Libro d'Europa).

A organização do festival divulgou hoje que, pela primeira vez, o Latitudes contará com a presença da Capital Mundial do Livro, este ano a cidade do Rio de Janeiro, a primeira lusófona a receber o título da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

A representação será liderada por Isabel Werneck, secretária executiva do projeto, que em Óbidos fará a apresentação do processo e objetivos da candidatura da cidade do Rio de Janeiro a Capital Mundial do Livro, assim como das atividades mais representativas que irão decorrer durante o evento.

Por Óbidos "hão de passar palavras e propostas culturais a levar-nos para outras paisagens ou, tantas vezes, a refletir o que nos rodeia", afirmou José Luis Peixoto, citado num comunicado sobre a edição 2025 do festival que junta à literatura, debates, exposições e concertos.

Numa iniciativa do Turismo de Portugal/Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, o Latitudes será palco da apresentação do Clube Literário Visit Portugal, pontuada por um 'cocktail' literário.

Na música, o programa incluiu os concertos "Candlelight Especial Latitudes", um evento original Fever com produção Cartola de Artistas, a decorrer na Igreja da Misericórdia, e "Do Outro Lado do Espelho", com a União Filarmónica de A-da-Gorda, no Auditório Municipal Casa da Música. Ambos os espetáculos serão de entrada livre e lugares limitados.

Durante o festival estará patente a exposição "Rede das Cidades Criativas da UNESCO do Centro de Portugal" e será apresentada a Rota Literatura em Viagem, com apontamento musical de António Casal, no Museu Abílio de Mattos e Silva.

Na Casa José Saramago - Biblioteca Municipal de Óbidos terá lugar o "Encontro às Cegas com um Livro", e pelas freguesias acontecerá a iniciativa "Viagem pela minha terra", uma oportunidade de descobrir o território com o apoio e envolvimento da comunidade.

O Festival Latitudes - Literatura e Viajantes é um dos pilares da estratégia literária e cultural Óbidos Vila Literária, chancelada em 2015 pela UNESCO.

Organizado pela Câmara Municipal de Óbidos, no distrito de Leiria, o Latitudes dedica-se à literatura de viagens e tem como parceiros a livraria Ler Devagar, Turismo Centro de Portugal, Centro 2030, Portugal 2030, sendo cofinanciado pela União Europeia.

DA // MAG

Lusa/Fim