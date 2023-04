"O Festival presta sentida homenagem ao compositor Johann Sebastian Bach, figura máxima da cultura organística internacional, integrando obras da sua composição no repertório de cada um dos concertos", refere em nota de imprensa a câmara de Mafra, que organiza o evento.

Os dois primeiros concertos do festival, com obras para órgão, realizam-se, no dia 21, com o polaco Roman Perucki, na Igreja de São Pedro, e, no dia seguinte, com o francês Quentin du Verdier, na Igreja do Livramento.

No dia 23, o programa propõe um concerto para órgão e flauta, interpretado por Daniel Nunes e Joana Amorim, respetivamente, na Igreja de Santo Isidoro.

No dia 28, o organista João Vaz e o Ensemble 258 dão um concerto na Capela Monte do Carmo, dedicado a cantatas de Bach.

No dia seguinte, aquele grupo junta-se ao organista André Ferreira, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, enquanto para dia 30 é esperado o concerto sobre as influências de Bach em Londres pela soprano Cecília Rodrigues e pelo organista Sérgio Silva, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção.

O festival continua com a soprano alemã Gudrum Sidonie Otto e o organista alemão Andreas Liebig, na Igreja de Santo André, a 05 de maio, e com o organista italiano Luca Scandali, na Igreja da Encarnação, um dia depois.

O programa encerra, no dia 07, com um concerto a seis órgãos, sobre Bach e a sétima arte, com os organistas Sérgio Silva, António Esteireiro, João Santos, Margarida Oliveira, Diogo Pombo e Daniela Moreira, na basílica do Palácio Nacional de Mafra.

À exceção do último concerto, os restantes são gratuitos.

