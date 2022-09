A polaca Olga Tokarczuk e o nigeriano Wole Soyinka foram confirmados como os dois prémios Nobel de Literatura que vão participar na edição 2022 do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos.

Olga Tokarczuk, Nobel da Literatura em 2018, publicou o seu primeiro livro em 1989, uma coletânea de poesia intitulada "Miasta w lustraché", seguindo-se os romances "E. E." e "Prawiek i inne czasy", entre outras obras, traduzidas em 30 línguas e que lhe valeram diversos prémios.

Em português tem traduzidos livros como "Outrora e Outros Tempos", "Casa de Dia, Casa de Noite", "Viagens", "Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos" e "A Alma Perdida".

Wole Soyinka foi o primeiro africano negro a ser distinguido com o Nobel de Literatura, em 1986, e é autor de "Os Intérpretes", "Aké: os anos de infância", "O Leão e a Joia" e "É melhor partirem de madrugada".

A edição 2022 do festival, que decorrerá entre os dias 06 e 16 de outubro, terá como tema o "Poder" e conta este ano com mais dois capítulos: o Folio Inclusivo, dedicado à acessibilidade cultural, e o Folio Tech, sobre a relação entre tecnologia e literatura, divulgou a organização.

Tal como em anos anteriores mantêm-se os capítulos adotados ao longo das primeiras edições: Autores, Educa, Ilustra, Mais, Folia, BD e Boémia.

O evento, que contará com 14 mesas de autores e debates, vai contar com um espaço dedicado aos escritores e editoras, na Praça de Santa Maria, decorrendo em simultâneo atividades espalhadas por toda a vila do distrito de Leiria.

Na Cerca do Castelo funcionará o palco Inatel, fundação coorganizadora deste evento, onde se realizarão todos os concertos da Folia.

Os museus e galerias, a Casa da Música e mais de uma dezena de livrarias serão palco de debates, conferências e exposições, entre outras atividades cuja programação ainda não foi divulgada.

O Folio teve a sua primeira edição em 2015, num investimento de meio milhão de euros, comparticipados por fundos comunitários, passando nos anos seguintes a ser suportado pela Câmara de Óbidos.

Palco de lançamentos de livros, debates, mesas redondas, entrevistas, sessões de autógrafos e conversas entre escritores e leitores e evento não se realizou em 2020 devido à pandemia de covid-19, tendo sido retomado em 2021.

