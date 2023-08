A 12.ª edição do festival organizado pela associação Fade In conta com bandas da Suíça, Itália, França, Turquia, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Portugal.

A estas junta-se a companhia belga Ultima Vez, do coreógrafo Wim Vandekeybus, que leva a Leiria "Hands do not touch your precious me", com performance de Olivier de Sagazan e música de Charo Calvo.

O Extramuralhas promove nove estreias em Portugal: Lili Refrain, Clock DVA, Corpus Delicti, Walt Disco, Denuit, Ductape, Leæther Strip, Girls in Synthesis e Venin Carmin.

Denominado gótico, o festival abrange várias estéticas da música independente, como o pós-punk, 'dark wave', 'minimal wave', 'noise rock', 'techno', industrial, música neoclássica ou a música ritualística.

Os espetáculos decorrem no Castelo de Leiria, Teatro José Lúcio da Silva, Jardim Luís de Camões e Stereogun, sendo que 11 deles têm entrada livre.

O festival arranca hoje à tarde com concertos de Lili Refrain (Itália), Venin Carmin (França), Ductape (Turquia), The Young Gods (Suíça) e Lith Li (Espanha) e a performance multidisciplinar da companhia Ultima Vez.

Sexta-feira atuam em Leiria Capela das Almas (Portugal), Twin Noir (Alemanha), Esplendor Geométrico (Espanha), Clock DVA (Inglaterra), Ditz (Inglaterra), Corpus Delicti (França), Denuit (França) e Melanie Havens (Alemanha).

Para o último dia do Extramuralhas, sábado, o programa inclui Iamtheshadow (Portugal), Girls in Synthesis (Inglaterra), Gggolddd (Países Baixos), Grave Pleasures (Finlândia), Walt Disco (Escócia), Das Ich (Alemanha), Leæther Strip (Dinamarca) e Eskil Simonsson (Suécia).

