Também confirmados para o festival que vai regressar à Altice Arena estão Electric Callboy, Corrosion of Conformity e Jiluka.

Em comunicado, a promotora Prime Artists confirmou o regresso a Portugal dos norte-americanos Megadeth, dois anos depois da passagem pelo VOA, e dos conterrâneos Machine Head, que passaram, há cerca de um ano, pelo Campo Pequeno, em Lisboa.

Os também americanos Avenged Sevenfold chegaram a ter passagem marcada pelo mesmo festival VOA em que atuou a banda de Dave Mustaine, no ano passado, mas que acabou adiada devido a alterações de toda a digressão europeia da banda.

Megadeth e Avenged Sevenfold passam pelo palco do Parque das Nações no dia 30, enquanto a banda de Robb Flynn atua no primeiro dia do evento.

De acordo com a organização, os bilhetes já estão à venda, por 115 euros para os dois dias e 65 para um só dia.

