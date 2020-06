"Efetivamente, o Douro Rock regressa à Régua em 2021 com pronúncia do Norte", destacou a organização do festival que se realiza no Peso da Régua, no distrito de Vila Real, em comunicado.

Sem edição em 2020 devido à pandemia de covid-19, o Douro Rock regressa em 2021 entre 05 e 07 de agosto e já tem também a primeira confirmação, com a atuação dos GNR, banda liderada por Rui Reininho que estará a celebrar 40 anos de carreira.

"Os primeiros cabeças-de-cartaz são os GNR! A banda de Rui Reininho, Tóli César Machado e Jorge Romão regressa ao Douro Rock para celebrar 40 anos de carreira. Canções como 'Dunas', 'Efectivamente', 'Morte ao Sol', 'Bellevue' e 'Pronúncia do Norte', entre tantas outras, vão ouvir-se em Peso da Régua numa noite especial e de festa", acrescenta a nota.

O evento que decorre desde 2016 na região do Douro destaca-se pela paisagem que é Património da Humanidade pela UNESCO.

"Tendo uma das paisagens mais bonitas do mundo como cenário, o Douro Rock instalou-se junto ao rio e entre as pontes, proporcionando uma experiência plena. Mais do que um festival de música, o Douro Rock promove o que de melhor esta região demarcada tem para oferecer", destaca ainda.

A organização lembra ainda o compromisso de levar ao Peso da Régua "a melhor música portuguesa".

"Ao longo de quatro anos, os maiores artistas nacionais, de diferentes gerações, apresentaram-se no palco do festival com discos novos, alguns com convidados, proporcionando até momentos inéditos", conclui a nota.

DYMC // TDI

Lusa/Fim