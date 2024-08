André 3000, Killer Mike, L'Impératrice, Sampha, Cat Power, Girl in Red, IDLES, Glass Beams ou Slow J foram alguns dos músicos que passaram pelo anfiteatro da 30.ª edição do festival, que conta hoje, último dia do cartaz, com Fontaines D.C., The Jesus and Mary Chain, Slowdive e Baxter Dury.

"É a repetição de uma fórmula de sucesso, seja na contratação de artistas, a curadoria musical do festival, seja nas condições", afirmou o diretor do festival, João Carvalho, em declarações à Lusa, dias antes do início do certame no distrito de Viana do Castelo.

Sextile, Protomartyr, Model/Actriz, Beach Fossils, Samuel Úria acompanhado por Milhanas, Joy (Anonymous), Nouvelle Vague e Valter Lobo foram outros dos artistas que marcaram presença nas margens do rio Coura, bem como as vozes de Lika, MaZela e Silentide.

A programação da 30.ª edição do Festival Vodafone Paredes de Coura incluiu a apresentação do livro "Paraíso de Coura", que reúne imagens captadas pelo fotógrafo Alfredo Cunha no festival, que acontece todos os verões.

O festival aconteceu pela primeira vez em 1993 por iniciativa de um grupo de amigos, do qual faz parte o atual presidente da câmara de Paredes de Coura, que queria organizar um evento dedicado ao rock independente.

