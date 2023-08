Festival de Ópera de Óbidos regressa em setembro a celebrar as mulheres

As mulheres são as homenageadas do Festival de Ópera de Óbidos, a decorrer entre 08 e 17 de setembro, cuja programação abre com a apresentação de "La Serva Padrona", de Giovanni Battista Pergolesi e libreto de Antonio Federico Gennaro.