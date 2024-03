Este festival, que será bienal, tem uma programação apontada para vários públicos, com quatro dias de concertos que vão "do fado à música erudita, do jazz à eletrónica, das músicas do mundo às sonoridades exploratórias", como descreve o CCB.

Hoje, o primeiro dia cumpre-se com um concerto de Camané no grande auditório, onde o fadista vai interpretar um repertório exclusivamente de canções de José Mário Branco, músico que lhe produziu vários álbuns.

No pequeno auditório estará a cantora Maria João com o concerto "Songs for Shakespeare", desenhado com o músico João Farinha, a partir do universo literário do dramaturgo inglês.

Do festival destaca-se ainda a atuação no sábado, também já esgotada, da escritora e cantora norte-americana Patti Smith com os Soundwalk Collective, fundados por Stephan Crasneanscki, com quem tem colaborado no projeto de música e poesia "Correspondences".

Em complemento, no sábado também abre ao público a instalação artística multidisciplinar "Evidence: Soundwalk Collective & Patti Smith", que evoca a obra dos escritores Artaud, Rimbaud e René Daumal, conjugada com sons, imagens e filmes captados em várias paragens do planeta.

Esta exposição ficará patente no CCB até 08 de setembro.

No sábado, no mesmo dia de Patti Smith e Soundwalk Collective, também se apresenta a cantora britânica Tirzah, estando o concerto igualmente esgotado.

O Belém Soundcheck contará ainda com concertos do agrupamento Il Giardino Armonico, com o violoncelista Giovanni Sollima, e do pianista brasileiro Amaro Freitas, ambos na sexta-feira.

No domingo, o festival encerra com a orquestra Kremerata Baltica, sob a direção de Gidon Kremer, a interpretar repertório de compositores como Arvo Pärt, Vidmantas Bartulise, Chopin e Pizzolla.

SS // MAG

Lusa/fim