A 76.ª edição do Festival de Cannes, marcada para maio, foi hoje apresentada em Paris pela executiva alemã Iris Knobloch, a primeira mulher a presidir ao festival, e por Thierry Fremaux, delegado-geral.

Segundo a lista anunciada, a competição oficial pela Palma d'Ouro sai reforçada com filmes feitos por mulheres, com a presença de Alice Rohrwacher, Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Catherine Breillat e Ramata-Toulaye Sy.

A agência France Presse lembra que em toda a história do festival apenas duas realizadoras venceram a Palma d'Ouro: a francesa Julia Ducournau, em 2021, com "Titane", e a neozelandesa Jane Campion, em 1993, com "Piano".

Na competição oficial figuram ainda filmes de nomes como Nani Moretti, Aki Kaurismaki, Ken Loach, Marco Bellocchio, Wes Anderson e Hirokazu Kore-eda.

O realizador alemão Wim Wenders e o chinês Wang Bing têm uma dupla participação este ano no festival, dentro e fora de competição.

Wim Wenders regressa a Cannes com "Perfect Days", rodado no Japão, na competição oficial, e "Anselm (Das Rauschen der Zeit)", nas sessões especiais. O mesmo acontece com Wang Bing, com o documentário "Jeunesse", na competição, e "Man in Black", fora dela.

O júri da competição oficial será este ano presidido pelo realizador sueco Ruben Ostlund.

Cannes acolherá ainda o documentário "Retratos Fantasmas", do realizador brasileiro Kléber Mendonça Filho, "Cerras Los ojos", o primeiro filme em quase trinta anos do realizador espanhol Victor Erice, e os já anteriormente anunciados "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, e "Indiana Jones e o Marcador do Destino", de James Mangold, que chega aos cinemas portugueses em junho.

O filme de abertura do Festival de Cannes será "Jeanne du Barry", rodado e interpretado pela realizadora francesa Maiwenn, com a participação do ator Johnny Depp.

Da programação hoje revelada, na secção "Un Certain Regard" estrear-se-á o filme "A Flor do Buriti", da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, rodado com o povo indígena Krahô, do Brasil.

Os dois autores regressam a uma secção onde, em 2018, venceram o prémio do júri com o filme "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos" (2018).

A 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 16 a 27 de maio.

Na próxima semana deverão ser revelados os filmes escolhidos de dois programas paralelos do festival, que contam com seleções e prémios próprios: a Semana da Crítica e a Quinzena dos Realizadores.

Da Semana da Crítica sabe-se que o diretor de fotografia Rui Poças faz parte do júri, enquanto a Quinzena dos Realizadores homenageia "Vale Abraão" (1993), de Manoel de Oliveira, colocando no cartaz oficial uma imagem da atriz Leonor Silveira, protagonista do filme.

