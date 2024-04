George Lucas receberá a Palma d'Ouro de carreira no fecho do festival de Cannes, a 25 de maio, dias depois de completar 80 anos.

Cannes presta, assim, tributo "a uma das maiores figuras do cinema contemporâneo, um homem com uma carreira extraordinária, que junta entretenimento de excelência e inovação, mitologia e modernidade, cinefilia e tecnologia", lê-se no comunicado.

George Lucas é um dos nomes incontornáveis da história da indústria cinematográfica norte-americana, em particular das décadas de 1970 e 1980, sobretudo em matéria de filmes de grande produção de ação e aventura com efeitos especiais, que se inscreveram na cultura popular.

Produtor, realizador, argumentista, empresário, filantropo, George Lucas criou as sagas "Guerra das Estrelas" e "Indiana Jones" -- esta com filmes realizados por Steven Spielberg -, além de ter estado na fundação de vários estúdios e produtoras, como a LucasFilm e a ILM, e de uma fundação dedicada a projetos educativos.

No mesmo comunicado de Cannes, George Lucas relembra que o seu primeiro filme, "THX 1138:4EB", de 1967, foi exibido na Quinzena de Realizadores, um dos programas paralelos do festival.

George Lucas é também o realizador da longa-metragem "American Graffiti" (1973).

A 77ª. edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 14 a 25 de maio.

SS // MAG

Lusa/fim