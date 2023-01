Depois da paragem devido à pandemia, a quinta edição do festival promovido pela associação Fade In e pela produtora Omnichord mantém o objetivo original: celebrar a nova música portuguesa e juntar no mesmo palco artistas nacionais e outros naturais ou a trabalhar na região de Leiria.

A abertura, a 04 de fevereiro, é assinalada com um espetáculo que se demarca de entre a programação anunciada, numa produção conjunta entre os First Breath After Coma e Noiserv para o principal palco de Leiria, o Teatro José Lúcio da Silva.

Depois, mensalmente, Clap Your Hands propõe dois concertos distintos por noite, com um artista de fora e outro local.

Depois da abertura com First Breath After Coma e Noiserv em fevereiro, o alinhamento completa-se até junho, sempre no Teatro Miguel Franco, com Inês Condeço e Inês Apenas (18 de março), Margô e iolanda (08 de abril), Sfistikated e Wolf Manhattan (06 de maio) e o projeto 4 Mãos, de André Barros e Tiago Ferreira, e Ana Lua Caiano (23 de junho).

