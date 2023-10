Este ano, o AmadoraBD volta a ocupar os terrenos do antigo Ski Skate Park da Amadora, onde estará o núcleo central de exposições, a área comercial, de lançamentos e de sessões de autógrafos e a zona de 'gaming'. Haverá ainda exposições na galeria municipal Artur Bual e na Bedeteca da Amadora.

O evento vai receber várias exposições, como as que assinalam várias efemérides, como por exemplo os 45 anos do gato Garfield, os 60 anos de A Turma da Mónica e os 85 anos do Super-Homem.

Haverá ainda retrospetivas dedicadas ao português Derradé e ao espanhol Miguelanxo Prado e exposições individuais de autores nacionais, desvendando esboços e desenhos originais.

São elas "As muitas mortes de Laila Starr", de Filipe Andrade para um argumento de Ram V, "O grande Gatsby", desenhado por Jorge Coelho com argumento de Ted Adams, "Vale dos Vencidos", de José Smith Vargas, e "Estes Dias", de Bernardo Majer.

Este autor, aliás, é um dos convidados centrais do AmadoraBD, por ter vencido em 2022 o prémio de melhor BD portuguesa, com o álbum de estreia.

A programação também tenta equilibrar a área de exposições com a de contacto entre autores, público e editores.

O espaço comercial vai acolher 14 editoras, ou seja o mesmo número presente em 2022, mas ficaram vários projetos editoriais de fora, o que revela um aumento deste segmento de mercado em Portugal.

Em 2022, pelo festival passaram entre 15.000 e 20.000 visitantes, número que a organização espera pelo menos igualar este ano.

Entre os autores convidados para este ano estão os desenhadores Bob McLeod, Mick Gray, Maurício de Sousa, Émile Bravo, Miguel Mendonça, Chloé Cruchadet, Jorge Coelho, Filipe Andrade, entre outros.

A par do núcleo central, haverá ainda exposições de Marta Teives e André Letria, na Galeria Municipal Artur Bual, e outra dedicada aos 75 anos da personagem Tex Willer, na Bedeteca da Amadora.

Tal como em anos anteriores, o AmadoraBD vai atribuir prémios aos melhores livros publicados em Portugal ao longo dos últimos meses, sendo os vencedores anunciados no domingo.

O AmadoraBD, que é organizado pela câmara municipal da Amadora, termina no dia 29.

