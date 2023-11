O concerto de Dua Lipa acontece no segundo de três dias de Alive, em 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Nascida em 1995, em Londres, filha de pais albaneses, Dua Lipa alcançou palcos mundiais com "New Rules", do disco de estreia homónimo, lançado em 2017, como refere a página dos Grammys, prémios que já conquistou em três ocasiões, a mais recente das quais em 2021 com "Future Nostalgia", na categoria de melhor álbum de pop vocal.

Em 2024, o festival Alive volta a acontecer no Passeio Marítimo de Algés, "o espaço mais vocacionado, ou que acolheu mais concertos, na última década", salientou o promotor Álvaro Covões, no final da edição deste ano do evento.

A primeira edição do Alive aconteceu em 2007 no Passeio Marítimo de Algés. Desde então, aquele espaço tem acolhido anualmente o festival, exceção feita em 2020 e em 2021, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

A 15.ª edição do NOS Alive teve lugar em julho deste ano e contou com nomes como Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, Arctic Monkeys, Lizzo, Lil Nas X, Sam Smith, Machine Gun Kelly, entre muitos outros.

