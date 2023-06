Burna Boy é repetente no evento que se realiza pela terceira vez naquele concelho do distrito de Faro, depois de já ter atuado na edição de 2022 do "maior festival de 'afrobeats' do mundo", como descreve a organização.

Aya Nakamura, cantora francesa de origem maliana conhecida pelo tema "Djaja", e Popcaan, Ayra Starr, Oxlade, The Compozers, Nelson Freitas, Nissi e Camidoh são outros dos artistas a atuar hoje.

Na quinta-feira, o músico nigeriano Wizkid e a 'rapper' britânica Little Simz são os cabeças de cartaz, mas também subirão ao palco Asake, Tayc, Bnxn, Black Sherif, Victony, Ms. Banks e Tyla.

A terceira edição do Afro Nation encerra na sexta-feira, com a estrela norte-americana de hip-hop 50 Cent, o músico nigeriano Davido e o 'rapper' francês Booba a encabeçarem um cartaz que também inclui os concertos de Fireboy DML, Vegedream, Gabzy, Sauti Sol, Gyakie e Soraia Ramos.

O festival conta ainda com mais de duas dezenas de outros nomes, entre músicos, 'hosts' e vários DJ, que se dividirão por dois palcos situados no areal da Praia da Rocha.

"O Afro Nation é global e une a diáspora de todo o mundo. O festival recebe fãs de mais de 140 países, bem como um número significativo de espectadores portugueses", referiu fonte da organização à Lusa.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido.

Em 2020 e 2021, o festival não se realizou, devido às restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

No ano passado, o evento contou com artistas como Megan Thee Stallion e Chris Brown, levando dezenas de milhares aos concertos.

O Afro Nation só admite entrada a maiores de 18 anos, sendo "necessário apresentar identificação para provar a idade", segundo informação disponível no 'site' do festival.

