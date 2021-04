"É com tristeza que me vejo obrigado a cancelar oficialmente as celebrações de São Firmino [San Fermin em espanhol] para este ano", explicou o presidente da câmara municipal, Enrique Maya, numa conferência de imprensa, sublinhando que a realização das comemorações "representava um risco realmente elevado", enquanto o número de pessoas vacinadas ainda está "longe de [o nível que poderia permitir) a imunidade de grupo".

A região de Navarra, da qual Pamplona é a capital, é uma das regiões espanholas com mais casos de Covid-19, tendo cerca de 401 casos de incidência acumulada diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores, enquanto a média nacional está nos 236 casos, de acordo com os dados do Ministério da Saúde de sexta-feira.

Nos últimos meses, houve muitas vozes que em Espanha já tinham indicado ser muito difícil a celebração de festas em que participam multidões, como as de São Firmino, devido à situação epidemiológica do país.

Uma delas foi exatamente a do presidente da câmara local que considerou "absolutamente impossível" realizar festas da forma como são conhecidas, mas só hoje foi anunciada a suspensão oficial.

No ano passado, a pandemia já tinha impedido Pamplona de realizar as suas festividades, que se realizam normalmente de 06 a 14 de julho, sendo este segundo cancelamento mais um golpe para a economia local.

Estas festas são conhecidas principalmente pelas imagens que passam nas televisões de todo o mundo da corrida (largada) de touros ("El Encierro"), ao longo de um percurso de 849 metros por três ruas do centro histórico de Pamplona.

As festividades locais, comemoradas há quase mil anos, tornaram-se famosas quando o ainda jovem escritor norte-americano Ernest Hemingway, então com 24 anos, publicou em 1926 o romance "O Sol Nasce Sempre (Fiesta)", cuja ação se desenrola em Paris e Pamplona, durante as Festas de São Firmino.

Outras cidades espanholas foram também obrigadas a desistir das suas festas tradicionais, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, como Sevilha (sul do país), que cancelou as procissões religiosas da Semana Santa.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

