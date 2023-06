De acordo com a autarquia, as Festas da Cidade de Ponte de Sor vão decorrer entre os dias 05 e 09 de julho, na zona ribeirinha daquela cidade alentejana.

Além da música, a iniciativa conta com uma mostra de artesanato e produtos regionais e de espaços dedicados à gastronomia representativa da região.

No dia 05 de julho, o certame vai abrir portas pelas 19:00, com a inauguração da mostra de artesanato e produtos regionais, seguindo-se, às 20:30, o Festival Kiitos e o espetáculo MOVE.SOR, composto pelos diversos grupos de dança do concelho.

No dia seguinte (06 de julho), a animação musical vai estar a cargo da Escola de Música de Montargil, seguindo-se um concerto com Bárbara Bandeira, num palco instalado junto às Piscinas Municipais Descobertas de Ponte de Sor.

Na sexta-feira, dia 07 de julho, é a vez da atuação da cantora Marisa Liz, sendo antecedida pela Banda da Sociedade Filarmónica Galveense.

Após estes dois espetáculos, a noite encerra com a atuação do Dj Joseph.

No sábado, 08 de julho, dia em que se assinalam os 38 anos da elevação de Ponte de Sor a cidade, os espetáculos musicais vão ter início pelas 21:00, com as atuações de Tuto Tul, espetáculo de artes de rua, seguindo-se a atuação da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte de Sor.

Pelas 23:00 sobe ao "Palco Cidade" o cantor e músico luso-angolano, Ivandro, fechando a noite os Dj's Francisco Gil e Diogo Silva.

No último dia das festas, domingo, dia 09 de julho, está agendado um encontro de coros no Teatro Cinema de Ponte de Sor e a inauguração do Núcleo do Museu Municipal no Moinho da Zona Ribeirinha.

Além destas iniciativas, a Câmara de Ponte de Sor anuncia que vai também decorrer um concerto com a Orquestra de Harmónicas de Ponte de Sor e de Mica Paprika.

O concerto da cantora Nena está anunciado para as 23:00.

Paralelamente às festas, decorrerá também na zona ribeirinha a 9ª edição da Feira Agroflorestal, uma organização da Associação dos Produtores Agroflorestais da Região do Sor (AFLOSOR), que contará com vários expositores, tasquinhas e momentos musicais.

A autarquia indica ainda que vai decorrer "durante dois dias" o Festival de Artes de Rua Bolota.

Os espetáculos das Festas da Cidade de Ponte de Sor têm entrada gratuita.

HYT // MCL

Lusa/Fim