Durante a apresentação do programa, que decorreu na Câmara Municipal de Lisboa, os casamentos de Santo António, em 12 de junho, na Sé de Lisboa e no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e as marchas populares, com o desfile na Avenida da Liberdade de cerca de 2.000 marchantes nessa noite, foram destacados como pontos altos.

O primeiro dos dois concertos de entrada livre à beira-rio acontece no arranque das festas: "Canções de uma Noite de Verão", no Terreiro do Paço, em 01 de junho, pelas 22:00, com Ana Bacalhau, António Zambujo, Aurea, Conan Osiris e Marta Ren, acompanhados pela Orquestra Pop Portuguesa.

Em 30 de junho, Miguel Araújo estará no centro do espetáculo de encerramento "Dança de um dia de Verão", juntando Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka, no jardim da Torre de Belém, pela mesma hora.

De 01 de junho a 02 de julho o bailarico celebra os santos populares em arraiais realizados em 16 espaços de Alcântara, Belém, Benfica, Carnide, Estrela, Misericórdia, Olivais, São Vicente e Santa Maria Maior (a que se juntam outros arraiais informais não inscritos no programa).

Na apresentação, o presidente da Câmara, Carlos Moedas, sublinhou o papel da cultura como "pilar de criação de empatia entre as pessoas", referindo o caráter transversal do programa.

O autarca destacou a importância das novas ideias que surgem com a cultura e o trabalho dos artistas, com o desejo de que Lisboa "seja a capital dessa capacidade de criação".

O vereador da Cultura, Diogo Moura, afirmou que as festas da capital são "a alma da cidade" e destacou a sua multiculturalidade.

"Vamos viver as nossas tradições, vamos viver aquilo que é a identidade da cidade, aquilo que é a sua história", disse.

Também integrada no programa, a Corrida de Santo António vai ter início às 09:00 de 04 de junho, na Praça do Império, em Belém, onde também termina, após um percurso de 10 quilómetros.

O Fado no Castelo decorre em duas noites, a partir das 21:30, na Praça de Armas do Castelo de São Jorge, que espera em palco Sara Correia e Stereossauro (dia 16 de junho) e Katia Guerreiro e Jaca (17).

Em 29 de junho, a música clássica vai encher o jardim da Torre de Belém, com a Sinfonieta de Lisboa a juntar-se às vozes do Coro do Festival de Verão e de Cecília Rodrigues (soprano), Carolina Figueiredo (alto), Carlos Guilherme (tenor) e Luís Rodrigues (baixo).

O Teatro São Luiz exibe o espetáculo de música teatral "100 Amália" no dia 11 do mesmo mês e a Casa Fernando Pessoa promove no dia 13, para assinalar os 135 anos do nascimento poeta, leituras de textos pelo Grupo de Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa, com encenação de Marcantonio del Carmo.

O Arraial dos Navegantes é outra proposta, durante os dias 02, 03 e 04 de junho, no Parque das Nações, com música de diferentes registos, da música popular ao jazz, e atividades para crianças.

Também o Arraial da Vila Berta, de 02 a 12, celebra os santos populares com iguarias gastronómicas, músicas populares e um arraial destinado aos mais novos.

Já no dia 24, no Terreiro do Paço, o Arraial Pride acolhe e celebra a liberdade, a igualdade, a inclusão e a integração, como refere a organização.

Noutra vertente, mais de uma dezena de filmes de motos poderão ser vistos no Lisbon Motorcycle Film Fest, de 01 a 04 de junho, no Cinema São Jorge.

O bairro de Telheiras recebe um festival integrado no programa de 02 a 11 de junho, com música e oficinas.

A programação das Festas de Lisboa é extensa e conta ainda com atividades ligadas à dança, à pintura, à fotografia ou ao cinema, entre outros, que podem ser consultadas na internet, no 'site' da EGEAC.

JZS/ROC // ROC

Lusa/Fim