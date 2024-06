O conflito da Rússia contra a Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, será um dos temas das conversas na cerimónia, mas também em encontros bilaterais do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um dos convidados.

A cerimónia na Normandia vai contar com chefes de Estado como Emmanuel Macron (França), Joe Biden (Estados Unidos), Sergio Mattarella (Itália) e do Rei Carlos III (Reino Unido), bem como o chanceler alemão, Olaf Scholz.

A Rússia, convidada há 10 anos e antiga aliada dos Estados Unidos e do Reino Unido contra a Alemanha nazi, foi formalmente excluída das cerimónias devido à invasão da Ucrânia, numa ausência simbólica das tensões atuais na Europa.

Em 06 de junho de 1944, mais de 156.000 militares desembarcaram nas costas da Normandia em cinco praias que receberam os nomes de código Omaha, Gold, Juno, Sword e Utah.

A força era constituída principalmente por tropas norte-americanas, britânicas e canadianas, mas a operação incluiu apoio naval, aéreo e terrestre australiano, belga, checo, holandês, francês, grego, neozelandês, norueguês e polaco.

O Dia D, como ficou para a História, foi a maior invasão anfíbia da guerra, e permitiu abrir uma nova frente, aliviando a pressão sobre a União Soviética a Leste.

A II Guerra Mundial (1939-1945) só viria a terminar cerca de um ano depois, em agosto, com a rendição do Japão após o lançamento de bombas atómicas norte-americanas em Hiroshima e Nagasaki, três meses depois da capitulação alemã.

Joe Biden inicia uma visita oficial a França após as celebrações e, segundo a presidência francesa, vai reunir-se com Emmanuel Macron no sábado.

"Numa altura em que, 80 anos após a Libertação da Europa, a guerra regressa ao continente, os dois presidentes vão discutir o apoio inabalável e a longo prazo a dar à Ucrânia", disse a presidência francesa.

Aos encontros na Normandia, seguem-se oportunidades para novas conversas nas cimeiras do G7 (as sete maiores economias mundiais), de 13 a 15 de junho, em Itália, e da NATO (sigla inglesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte), de 09 a 11 de julho, nos Estados Unidos.

PNG // SCA

Lusa/Fim