Nova Iorque, Estados Unidos, 07 jun 2020 (Lusa) -- Com a promessa de que a festa será "a dobrar" em 2021, centenas de pessoas nos Estados Unidos fizeram uma celebração do Dia de Portugal na noite de sábado, pela internet, para ser repetida a 10 de ju­nho.

Horas de vídeos com música portuguesa e palavras de apoio e de incentivo passaram pela página de Facebook da associação New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) e ficaram gravados para serem repetidos 24 horas no dia 10 de Junho.

A atriz portuguesa Liliana Campos compreende que muitos estejam "de coração apertado" por não poderem ter a mesma festa, mas diz que "para o ano será a dobrar".

A senadora de Nova Iorque Anna Kaplan também incentiva: o 10 de Junho do próximo ano será para "celebrar como nunca celebrámos".

A data será para sempre celebrada oficialmente como Dia de Portugal no condado de Westchester, nos Estados Unidos, declarou o líder executivo do condado, George Latimer.

A NYPALC decidiu fazer celebrações 'online' para esta altura, em que a comunidade portuguesa em Nova Iorque "está com a moral muito em baixo", disse a luso-americana Isabelle Coelho Marques à agência Lusa.

Este ano merecem celebração especial os "heróis luso-americanos", que durante a crise de covid-19 empreenderam novas atividades em casa, como coser máscaras, ou os que não ficaram em casa e foram para as linhas da frente, nos Estados Unidos.

Luizinho canta agradecimentos "à polícia e ao bombeiro" e lembra a "distância social" enquanto abre a concertina.

Os luso-americanos não poderão esquecer o pedido de Luís Represas para ficarem de boa saúde e cantarem em conjunto com o músico português, em Nova Iorque, no futuro.

Quim Barreiros e José Malhoa desejam a todos que se cuidem e que se divirtam.

Mike Da Gaita pede a todos que estão em casa que levantem as mãos, até chegar a "Dança do Borracho", em que se põe "o pé no ar e as mãos abaixo".

As tradições, como em qualquer festival português nos Estados Unidos, continuam bem presentes, transmitidas dos mais velhos aos mais pequenos e revividas por jovens.

Entre viras e voltas da música tradicional portuguesa, o Rancho Beleza do Minho, de Ossining, e Aldeias de Portugal, de Farmingville, partilham alguns dos inúmeros momentos que viveram junto da comunidade.

Cria-se um mundo de cores e de sons com as danças do Rancho de Macau, Sonhos e Juventude de Mineola, Beleza do Minho de Ossining (EUA) e do grupo etnográfico Raízes de Portugal, da Argentina.

Os grupos não abrandam o ritmo das danças, mesmo de máscaras na cara.

Conselheiros das comunidades portuguesas na Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos e Namíbia declararam que o mundo todo se junta a esta celebração na rede social Facebook.

Tal como marcam as vidas dos luso-americanos, as escolas e centros culturais portugueses nos Estados Unidos marcam as celebrações do Dia de Portugal 'online'.

Alunos de várias idades da escola D. Nuno Alves Pereira, de Nova Iorque, participam com o seu entender sobre o que significa ser português ou portuguesa.

A comunidade portuguesa de Nova Iorque mostrou muita coragem, coesão e resiliência durante o período difícil da pandemia, diz a cônsul geral de Portugal em Nova Iorque, Maria de Fátima Mendes.

A cônsul presta homenagem ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com memórias das "festas e paradas, sempre tão bem organizadas e com tanta, alegria e tanta ligação ao país e, sobretudo, tantos petiscos".

Na caixa de comentários da celebração virtual da NYPALC, um dos visualizadores descreve que "só falta a sardinha na brasa".

O embaixador dos Estados Unidos em Portugal, George Glass e a sua mulher, Mary Glass, declaram que "EUA e Portugal continuam juntos" para ultrapassar a crise.

O embaixador assegura ter partilhado o otimismo com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de gravar o vídeo que seguiu para o outro lado do Atlântico.

"Vocês são descendentes dos melhores exploradores do mundo e agora entendemos o significado de saudade. Obrigado pelo vosso apoio", declararam George e Mary Glass.

