De acordo com o anúncio, foi dado início ao processo de consulta pública sobre o projeto de decisão de inscrição da Festa do Colete Encarnado no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, na sequência de uma candidatura apresentada em 2021 pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A DGPC vai, depois, decidir sobre o pedido de inventariação da procissão no prazo de 30 dias após a conclusão do período da consulta pública, segundo o anúncio assinado pela subdiretora-geral do Património Cultural Rita Jerónimo.

Em abril de 2021, aquele município do distrito de Lisboa anunciou, em comunicado, a apresentação oficial da candidatura, com o objetivo de "uma eventual Candidatura a Património Imaterial da UNESCO".

Para fundamentar a candidatura, "foram recolhidos e compilados documentos, fotos, cartazes, programas, recortes de jornais, reportagens portuguesas e estrangeiras, filmes, documentários e até algumas obras de arte que ilustram a riqueza cultural associada a esta festividade", dava conta a autarquia.

As Festas do Colete Encarnado, que se realizam anualmente em Vila Franca de Xira, tiveram a sua primeira edição em 1932 e têm como objetivo homenagear os touros, os campinos, os cavalos e a cultura ribatejana.

Os elementos constantes do processo de inventariação da Festa do Colete Encarnado encontram-se disponíveis para consulta ´online´ através do sistema MatrizPCI, e as observações sobre a consulta podem ser apresentadas através deste sistema ou por correio registado, para a DGPC, segundo o anúncio do Diário da República.

AG (FAC) // TDI

Lusa/Fim