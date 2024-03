A Festa do Cinema Italiano, hoje apresentada pela Associação Il Sorpasso, está marcada de 12 a 21 de abril em Lisboa e abre com a antestreia do filme "Ainda temos o amanhã", primeira longa-metragem da realizadora e atriz Paola Cortellesi, que foi um sucesso de bilheteira em Itália e que "aborda o papel das mulheres na democracia".

Este ano, entre os convidados está a atriz e realizadora Jasmine Trinca, que em 2023 venceu o prémio do júri da Festa do Cinema Italiano com o filme "Marcel!" e que agora estará em Lisboa para uma dupla apresentação: o filme "La Nouvelle Femme", de Léa Todorov, no qual interpreta a pedagoga Maria Montessori, e a série "La Storia", de Francesca Archibugi.

Por Lisboa vai passar ainda o ator Riccardo Scamarcio, por conta do filme "A sombra de Caravaggio", de Michele Placido e no qual interpreta o papel daquele pintor espanhol.

O filme "Comandante", de Eduardo de Angelis, que abriu em 2023 o Festival de Cinema de Veneza, também faz parte das escolhas da Festa do Cinema Italiano, e a sessão contará com o argumentista e escritor Sandro Veronesi, de quem estão publicados em Portugal os livros "O Colibri" e "Caos Calmo".

Entre as sessões especiais programadas destaca-se o documentário "Milano - The Inside Story of Italian Fashion", de John Maggio, no qual surgem, entre outros, as atrizes Helen Mirren, Sharon Stone e Frances McDormand e os designers de moda Tom Ford, Gianni Versace, Giorgio Armani.

A Festa do Cinema Italiano vai ainda associar-se aos 50 anos da revolução de 25 de Abril de 1974 e assinalar um outro 25 de abril, aquele que em Itália é considerado o dia do fim da ocupação nazi, em 1945.

A propósito das duas efemérides, o músico Massimo Zamboni, "figura incontornável do punk italiano", apresenta no dia 19 de abril, no Cinema São Jorge, um espetáculo, em italiano e em português, para refletir sobre as duas datas simbólicas.

A Cinemateca Portuguesa acolherá 11 obras italianas, que "pretendem refletir sobre as conquistas democráticas em Itália e celebrar os valores da liberdade e resistência".

"Roma, cidade aberta" (1945), de Roberto Rossellini, "Tão amigos que nós éramos" (1974), de Ettore Scola, e "O conformista" (1970), de Bernardo Bertolucci, são alguns dos filmes escolhidos.

Nos cinemas Turim e Fernando Lopes acontece o "Ciclo Sem Censura", com filmes italianos que "conquistaram o público e deixaram uma marca indelével no imaginário coletivo", nomeadamente "Feios, Porcos e Maus" (1976), de Ettore Scola, e "Profondo Rosso" (1975), de Dario Argento.

A 17.ª Festa do Cinema Italiano termina em Lisboa com o filme "Confidenza", de Daniele Luchetti, a partir de uma obra do autor Domenico Starnone.

Este ano, a Festa do Cinema Italiano estender-se-á até junho a mais de 15 cidades portuguesas, como Almada, Alverca, Barreiro, Beja, Funchal, Leiria, Loulé e Sardoal.

Toda a programação fica disponível em www.festadocinemaitaliano.com.

