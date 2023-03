A 16.ª edição da Festa do Cinema Italiano, hoje apresentada, decorrerá em Lisboa até 06 de abril, estendendo-se depois por mais de vinte cidades até julho e conta com uma programação de cerca de 50 filmes de produção italiana.

Entre eles está "L'immensità - Por Amor", que o realizador Emanuele Crialese apresentará em Lisboa na abertura, sendo descrito como um filme "'coming-of-age' envolvente, queer e de inspiração autobiográfica elevado por uma luminosa prestação de Penélope Cruz".

O encerramento da festa em Lisboa será com "A Estranha Comédia da Vida", de Roberto Andò, no qual o ator Toni Servillo encarna o dramaturgo Luigi Pirandello.

Toni Servillo, ator e encenador, estará em Lisboa a 04 de abril para interpretar o espetáculo "As Vozes de Dante", numa parceria da Festa do Cinema Italiano com o Teatro Maria Matos.

Da restante programação cinematográfica, haverá cinema de Gianfranco Rosi, com "A viagem do Papa Francisco", de Mark Cousins, com o documentário "Marcha sobre Roma", de Isabel Achával e Chiara Bondì, com "Las Leonas", e de Davide Ferrario, com "Umberto Eco -- La biblioteca del mondo".

Anteriormente, tinha já sido anunciada uma retrospetiva integral do cinema de Elio Petri, com a Cinemateca Portuguesa.

"Morreu jovem [com 53 anos] e com ele acabou a vaga do dito cinema 'impegnato', um cinema de uma forte matriz política, comprometido com a realidade social", escreve a direção da Festa do Cinema Italiano, destacando a exibição de "Inquérito a um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita", de 1970, premiado nos Óscares.

Na véspera da abertura da Festa do Cinema Italiano, a 28 de março, é inaugurada, no Centro Cultural de Belém, a exposição de fotografia "Luigi Ghirri - Obra Aberta", que reúne cerca de oitenta fotografias produzidas nos últimos doze anos da carreira de Ghirri, falecido em 1992.

Outro dos eventos paralelos em destaque nesta edição é a apresentação de algumas obras da artista Ra di Martino, "uma das mais importantes artistas italianas da sua geração", e que estará em Lisboa.

Este ano há cinco filmes competição: "Alla vita", de Stéphane Freiss, "Margini", de Niccolo Falsetti, "Settembre", de Giulia Steigerwalt, "Marcel!", de Jasmine Trinca, e "La timidezza delle chiome", que Valentina Bersani apresentará em Lisboa.

O júri da secção competitiva conta com a realizadora Ana Rocha de Sousa, a atriz Iris Cayatte e o crítico Rui Pedro Tendinha.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso.

Barreiro, Almada, Penafiel, Coimbra, Setúbal, Beja, Aveiro, Porto, Lagos, Évora e Leiria são algumas das localidades pelas quais a Festa do Cinema Italiano irá passar.

Toda a programação está em festadocinemaitaliano.com.

