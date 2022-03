Entre os dias 01 e 30 de abril, "a grande festa volta a cumprir a tradição de comemorar os valores da democracia e da liberdade", com atividades gratuitas em 10 locais da sede de concelho, explicou a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia, a promotora, a festa vai incluir iniciativas "para todos os gostos e idades", como espetáculos de música, teatro e poesia, festival de folclore, encontro de grupos corais, sessões de cinema e contos, atividades desportivas, animação de rua e uma sessão solene comemorativa dos 48 anos da Revolução do 25 de Abril.

Da oferta musical, o município destacou como "pontos fortes" os concertos dos portugueses Diogo Piçarra, no dia 23 (às 22:00), NENA, no dia seguinte (às 22:00), e Amor Electro e Samuel Úria, no dia 25 (respetivamente às 00:30 e às 22:00).

Os três primeiros espetáculos vão decorrer no palco principal, no Largo Brito Pais, e o outro no Cineteatro Camacho Costa.

O dia 25 vai começar com o hastear da Bandeira Nacional, às 00:00, na Praça da República, com a atuação da Banda Filarmónica, do Grupo Coral de Odemira e do grupo Bocados Brutais, seguindo-se um espetáculo pirotécnico e multimédia, às 00:15, na Quinta da Estrela.

A oferta musical "não se esgota nas noites fortes de abril" e vai "invadir" espaços da vila durante o mês com outras iniciativas, como o Festival de Ranchos Folclóricos, dia 25, no Cerro do Peguinho.

Na área da música, haverá também o festival de rock MIRAFest, no dia 16, na zona ribeirinha, e concertos das bandas Suspeitos do Costume, no dia 22, no mercado municipal, Zeca Saiu à Rua, no dia 23, e Linhas Cruzadas, no dia 24, no Quintal da Música.

O Encontro de Grupos Corais, com atuações de cinco grupos alentejanos, no dia 30, no Cineteatro Camacho Costa, e a comemoração do Dia Internacional do Jazz, no Quintal da Música, são outras das ofertas musicais.

Na área do teatro, a festa vai apresentar o espetáculo "NÃO" (dias 15 e 16) e performances da Companhia XY Projeto (de 23 a 25) e dos grupos Bando do Mira (dia 24) e Teatro Cabanita (dia 29).

No âmbito da sétima arte, ao longo da programação, vão ser exibidos os filmes "Alentejo, Alentejo", "Belfast", "Marry me - Fica Comigo" e "As Ondas de Abril", no Cineteatro Camacho Costa.

A festa vai incluir cinco exposições, como uma coletiva da Associação Sopa dos Artistas, na igreja da Misericórdia, "Da rua para as lojas", em montras de comércio local, e "Testemunhos de Abril", no edifício municipal situado na Praça da República.

"A Liberdade Passou Por Aqui", no Espaço CRIAR, "O Lagarto", na biblioteca municipal, e "Município de Odemira na Revolução de Abril 1974-1976", na escola secundária, são as outras exposições.

O Troféu José Poeira, com provas das taças de Portugal em paraciclismo e ciclismo juniores, o 40.º Circuito de Atletismo Vila de Odemira, a 14.ª Caminhada da Saúde, sessões de skate, um dia aberto de canoagem e um torneio de andebol de rua são as atividades desportivas previstas.

LL // RRL

Lusa/Fim