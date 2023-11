Esta posição, segundo fontes socialistas, foi defendida por Ferro Rodrigues perante a Comissão Nacional do PS, que decorre no Parque das Nações, em Lisboa, e durante a qual, para já, não sinalizou apoio a qualquer um dos candidatos à sucessão de António Costa na liderança dos socialistas.

A intervenção de Ferro Rodrigues centrou-se na questão da justiça e fez uma referência ao processo Casa Pia, quando então liderava o PS, dizendo que "já viu este filme há 20 anos".

"O meu último combate, o combate da minha vida, vai ser pela democracia", declarou o antigo secretário-geral do PS, num discurso em que criticou a atuação do poder judicial no processo que conduziu à demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro na semana passada.

De acordo com as mesmas fontes, a intervenção de Ferro Rodrigues foi aplaudida pela maioria dos membros da Comissão Nacional do PS.

