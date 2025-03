Ferreira Leite fez uma intervenção no Conselho Nacional do PSD, no qual participou na qualidade de ex-líder, invocando três razões para o fazer, sendo a primeira o presidente do partido e primeiro-ministro demissionário.

"Vinha cá pedir para não desistir porque o país precisa de si", apelou.

Em segundo lugar, disse ter vindo pelo PSD, "por receio de que pudesse haver algum movimento de pessoas que só veem os seus caminhos" pudessem perturbar uma recondução de Montenegro.

"O PSD nunca poderia alinhar em nenhuma decisão que não fosse a recondução de Luís Montenegro", defendeu.

Manuela Ferreira Leite considerou que as dúvidas que têm sido levantadas, em especial por parte do PS, sobre a vida patrimonial e pessoal de Montenegro "põem em causa os princípios" do maior partido da oposição.

"Não acredito que o dr. Mário Soares ou o dr. Jorge Sampaio fizessem uma campanha na base do lançamento de lama. Nunca vi nada tão baixo na política portuguesa como aquilo a que assisto neste momento", disse.

A ex-líder do PSD disse sair do Conselho Nacional, muito participado, "mais tranquila" por perceber que o sentimento na sala "era unânime" e semelhante ao dela.

Ferreira Leite avisou, em terceiro lugar, que este tipo de ataques políticos afastará os melhores da política e do serviço público e declarou que ela própria não aceitaria desempenhar cargos como os que ocupou no atual contexto.

"Isto é o caminho certo para a ditadura, é o contrário da democracia", considerou.

A reunião extraordinária do órgão máximo do partido entre Congressos acontece um dia depois da rejeição da moção de confiança ao Governo que implicou a demissão do executivo minoritário PSD/CDS-PP, e na véspera da previsível dissolução do parlamento e convocação de eleições antecipadas.

