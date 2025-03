Esta posição consta de uma nota que Fernando Medina, também ex-presidente da Câmara de Lisboa, enviou à agência Lusa.

"Informei hoje o secretário-geral do PS que não pretendo integrar as listas de candidatos à Assembleia da República nas próximas eleições legislativas. Trata-se de uma decisão de natureza pessoal, depois de vinte anos consecutivos em que tive o privilégio de desempenhar elevadas funções políticas", justifica o ex-ministro das Finanças e atual deputado socialista.

Na mesma nota, Fernando Medina escreve que estará "totalmente empenhado na vitória do PS nas próximas eleições legislativas".

"Só a vitória do PS assegurará um projeto político de desenvolvimento e justiça social capaz de responder às necessidades e aspirações dos portugueses. Continuarei a manter, como sempre, uma participação cívica ativa, designadamente no âmbito do PS", acrescenta.

PMF // JPS

Lusa/Fim