O artista atua no Dia do Concelho, a 24 de junho, a segunda noite do evento que festeja os Santos Populares com uma programação que combina "tradição e modernidade", a pensar "em todas as idades", avança, em comunicado, a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Ao longo de três dias, Figueiró dos Vinhos promete "pura animação, tradição, música e dança", com tasquinhas, expo associações, festival de concertinas, provas desportivas, djs, marchas populares, sardinha assada e fogo-de-artifício.

De acordo com a informação do município, o mês dedicado a São João será "enriquecido por um conjunto de eventos de diversas associações", como "o Passeio dos Clássicos de Figueiró, passando pela Noite de Fados dos Bombeiros Voluntários e pelo Torneio de Futebol da ADFV "Eurico Cup", terminando com a iniciativa gastronómica do Município 'Sabores de Figueiró'".

Estas festividades marcam o início de várias iniciativas programadas para os próximos meses, com destaque para as atuações do músico Matias Damásio e da Quim Roscas e Zeca Estacionâncio nas Festas da Feira de São Pantaleão, em julho.

Figueiró dos Vinhos anuncia ainda a realização do Festival do Fado em agosto, que contará com um espetáculo de Carminho, no dia 04 desse mês.

