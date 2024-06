Grão-mestre do Grande Oriente Lusitano -- Maçonaria Portuguesa desde 2021, Fernando Cabecinha, 70 anos, foi reeleito com cerca de 77% dos votos enquanto o adversário, Luís Natal Marques obteve 22%, de acordo com os resultados provisórios, informou a Lusa fonte da obediência.

As eleições realizaram-se no sábado e no domingo e os resultados finais vão ser apurados pelo grande tribunal maçónico em reunião a realizar brevemente, depois de recebidas, no prazo de cinco dias úteis, os resultados nas várias lojas do Grande Oriente Lusitano.

Nas eleições de 2021, Cabecinha ganhou, à segunda volta, com 59% dos votos, batendo Carlos Vasconcelos, que teve 39%.

Com 103 lojas espalhadas pelo país e 2500 membros (mais cem que no início do mandato), Fernando Cabecinha disse, numa entrevista à Lusa em dezembro que 2023, que o GOL mantém capacidade de atração de novos elementos, mesmo num tempo em que o prestígio está associado à visibilidade pública.

