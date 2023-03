A 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal vai realizar-se na Placa Central da Avenida Arriaga, no centro da cidade, contando com 28 'stands', indicou o presidente do município, Pedro Calado, na apresentação do evento, que decorreu nos Paços do Concelho.

Estão previstos 11 lançamentos de livros, oito concertos, três espetáculos de teatro, três espetáculos multidisciplinares, três animações de ruas, 23 atividades infantojuvenis e a participação de 52 atores.

Pedro Calado destacou que, pela primeira vez, a Feira do Livro do Funchal terá um 'stand' dedicado aos jovens artistas e escritores da região.

Entre as novidades, destacam-se igualmente a presença de mais um alfarrabista, da Polícia de Segurança Pública, que apresentará as suas edições, e da livraria açoriana Letras Lavadas.

A 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal representa um investimento da autarquia de cerca de 140.000 euros, referiu ainda o presidente da Câmara, salientando que o tema central é o teatro uma vez que o Teatro Municipal Baltazar Dias comemora 135 anos.

A feira associa-se também este ano ao centenário do nascimento de Natália Correia com dois espetáculos, marcados para 01 e 02 de abril, baseados na vida e obra da escritora.

O certame envolve a participação de 235 artistas, autores, mediadores culturais e músicos.

