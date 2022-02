Segundo os organizadores, o cancelamento da presença de muitos editores, face à atual situação pandémica, impedia a realização da feira à escala desejada.

De acordo com notícias veiculadas pela imprensa nos últimos dias, vários grandes grupos editoriais, tais como Oetinger ou Penguin Random House, tinham cancelado a sua presença em Leipzig.

Os editores argumentaram que devido à propagação da variante Ómicron, que levou a níveis recorde de infeção e incidência na Alemanha, é impossível planear adequadamente uma presença em Leipzig, devido a uma possível escassez de pessoal.

Este ano também não haverá uma versão digital da feira, porque o cancelamento do certame tão em cima da hora não deixa tempo suficiente para a preparar, explicaram os organizadores.

No entanto, os prémios que são normalmente anunciados durante o evento serão atribuídos: o Prémio Leipzig para o Entendimento Europeu será atribuído a 16 de março e o Prémio da Feira de Leipzig, em várias categorias, a 17 de março.

A Feira do Livro de Leipzig, que é considerada como uma das portas de entrada para o mercado alemão de literatura da Europa de Leste, estava prevista para os dias entre 17 e 20 de março.

Devido à participação de Portugal como país convidado, era uma aposta do Governo português para a internacionalização da cultura, com a expectativa de levar vários autores nacionais até ao mercado livreiro alemão.

Além disso, esta feira é também considerada como um aperitivo para a Feira do Livro de Frankfurt, que se realiza no outono e é considerada a maior plataforma do mundo para o comércio de direitos de autor.

Outros eventos paralelos, tais como a Feira da Banda Desenhada ou a Feira do Livro Antigo, também foram cancelados.

No ano passado a sua realização tinha sido planeada para maio, o que também não foi possível, e em 2020 foi uma das primeiras grandes feiras comerciais na Alemanha a ter de ser cancelada.

A Feira do Livro de Leipzig 2023 está marcada para os dias entre 23 e 26 de março do próximo ano.

