Segundo o município, espetáculos de inspiração renascentista e de fogo, o cortejo real, gastronomia e artesanato estão em destaque no evento, que pretende atrair visitantes a Vila Viçosa.

Com a abertura das áreas temáticas marcada para as 18:00, no dia 08, o programa inclui ainda animações, mercado, música, cantigas e danças populares, o cortejo real pelas ruas da vila, nos dias 10 e 11, às 18:00, acrobacias e poesia trovadoresca, entre outras atividades.

O espetáculo especial intitulado "Festa do Foral Novo", pela Décadas de Sonho, no dia 10, às 23:00, no Paço Ducal, constitui outro atrativo da iniciativa.

O recinto da Feira de Inspiração Renascentista conta com bancas de artesanato, tascas e tabernas, e ofícios ao vivo.

A realização do evento, de acordo com a autarquia, resulta do entendimento de que os "espetáculos de inspiração renascentista, que conjuguem a animação e a participação popular com o rigor histórico", constituem "uma plataforma idónea para divulgar as identidades locais" e potenciar a imagem da vila.

O município indicou ainda que através desta iniciativa pretende disponibilizar a todos os que visitarem a vila alentejana uma "experiência histórica única e memorável".

