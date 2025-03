Entre os 273 expositores de galerias de mais de duas dezenas de países presentes no certame até 20 de março, estarão as dos galeristas portugueses Jorge Welsh, Diogo Aguiar-Branco, Mário Roque e do luso-francês Philippe Mendes, segundo o 'site' da TEFAF.

Peças de arte antiga, moderna e contemporânea, entre pintura, escultura, desenhos e iluminuras, fotografia, manuscritos, livros, joalharia e objetos de 'design' de todo o mundo, são anualmente apresentados na feira de arte e antiguidades de Maastricht.

A Galeria São Roque, com sede em Lisboa, levará peças de arte continental portuguesa, nomeadamente pintura, mobiliário e cerâmica do século XVI ao século XVIII.

Também estará presente a Galerie Mendes, fundada em Paris, em 2007, pelo galerista luso-francês Phillippe Mendes -- que em 2015 doou uma tela da pintora portuguesa Josefa de Óbidos ao Museu do Louvre -- e que possui igualmente um espaço expositivo em Lisboa.

Mendes apresentará na TEFAF sobretudo pintura portuguesa, francesa, italiana e espanhola dos séculos XVI a XIX.

Por seu turno, a Jorge Welsh Works of Art, fundada por Jorge Welsh e Luísa Vinhais, cuja especialidade é a porcelana chinesa - com ênfase na porcelana de exportação -- levará obras de arte transculturais de África, Índia, China e Japão, desde o século XV até ao século XIX.

A PAB/Aguiar Branco, com galerias em Paris e no Porto, que se tem centrado nas obras de arte ligadas à expansão marítima portuguesa e de encontros com outras culturas, levará objetos de arte armários e joias dos séculos XV a XVIII, em madrepérola, tartaruga, coral, marfim, cristal de rocha, laca e porcelana.

A TEFAF Maastricht 2025 contará ainda com dez galerias nas secções "Focus" e "Showcase", duas grandes exposições de museus e vários expositores de empresas.

Conhecida como uma das maiores do mundo no setor, a Feira de Arte e Antiguidades de Maastricht é organizada pela TEFAF desde 1988 e recebe anualmente mais de 80 mil visitantes, entre os quais curadores, diretores e conservadores de museus, peritos de leiloeiras, antiquários e colecionadores de todo o mundo.

Em 2017, a TEFAF concedeu cerca de 25.000 euros ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, para apoiar o trabalho de restauro dos azulejos dos séculos XVII a XVIII da Capela das Albertas, iniciado na altura.

AG // MAG

Lusa/Fim