De acordo com um comunicado, o aviso amarelo do IPMA para "aguaceiros por vezes fortes no sotavento", está em vigor desde as 20:02 de quarta-feira.

Este aviso é o menos grave de uma escala de três, sendo emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

VQ // VQ

Lusa/Fim