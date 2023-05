Fármaco dado na primeira hora reduz risco de morte de doentes com insuficiência cardíaca

Investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) demonstraram que um fármaco usado para a insuficiência cardíaca pode reduzir o risco de morte e re-hospitalização se for administrado na primeira hora de admissão no serviço de urgência.