Tendo em conta que as patologias associadas às constipações e às alergias (muito comuns nesta época do ano) podem motivar sintomatologias que geram fatores de apreensão e preocupação adicionais para as pessoas nesta fase do covid-19, as farmácias pretendem "contribuir para a sua melhor compreensão e tranquilização", refere, em comunicado, a Cooprofar - Cooperativa dos Proprietários de Farmácia.

Neste sentido, é utilizada a relação de proximidade que as farmácias estabelecem com cada um dos seus utentes, "reforçada ainda mais durante este período da pandemia pela elevada procura e facilidade de acesso à informação nestes espaços de saúde", sublinha a Cooprofar.

"Esta capacidade para funcionar como o primeiro contacto na cadeia de saúde, possibilita uma antecipação no diagnóstico e, consequentemente, do encaminhamento e acompanhamento médico especializado se necessário", acrescenta.

Além das mais de 1.200 farmácias que vão divulgar a campanha, a Cooprofar - Cooperativa dos Proprietários de Farmácia, em parceria com a Perrigo, adaptou também os meios para conteúdos digitais de forma a facilitar a acessibilidade à consulta de informação através das redes sociais e website.

Paralelamente, a Cooprofar, enquanto Entidade Formadora Certificada e parceira da Ordem dos Farmacêuticos, organizará um conjunto de ações de formação para profissionais de farmácia, com o objetivo de dotá-los de ferramentas e das competências necessárias nestas patologias.

A campanha vai ter uma duração de cerca de três meses.

