"A cooperação técnica com o Governo é a base fundamental para restaurar os meios de subsistência e apoiar a autossuficiência das famílias rumo à fome zero", disse Jaqueline Were, coordenadora de emergência da FAO em Cabo Delgado, durante uma cerimónia de entrega do apoio em Pemba.

A ajuda é composta por sementes de hortícolas, enxadas, regadores e foices e foi entregue ao governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo.

O apoio vai beneficiar 1.200 famílias e destina-se à próxima época agrícola, que arranca este mês.

"Por forma a valorizamos este apoio que se destina principalmente às famílias deslocadas, retornadas e carenciadas, exortamos e encorajamos os nossos produtores para continuarem a intensificar as lavouras e sementeiras da segunda época da campanha agrária 2022-2023", declarou o governador de Cabo Delgado.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos, ACLED.

