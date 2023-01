"Estamos com o 'line up' final", anunciou hoje o diretor do Fantasporto, Mário Dorminsky, em conferência de imprensa para revelar a programação da 43.ª edição do festival, que este ano acontece entre dia 24 de fevereiro e 4 de março, no histórico Cinema Batalha, agora denominado Batalha -- Centro de Cinema, localizado na baixa do Porto, junto ao Teatro Nacional São João.

A abertura do certame acontece às 21:15, na sala do Batalha com 299 lugares, e a exibição de "Shepherd" dá também mote para o arranque da Competição Internacional do Cinema Fantástico.

"Shepherd", um filme de 2021, aborda "os traumas de um homem que se isola do mundo" e foi considerado pela imprensa especializada, como a Variety Screen International Empire e Film Total, um dos "mais importantes filmes do ano cinéfilo".

O Fantasporto termina no dia 04 de março com a estreia internacional do filme turco "Once Upon a Time in The Future: 2121", da realizadora Serpil Altin.

O filme inspira-se na película "1984", de George Orwell, e revela um olhar sobre "os perigos das ditaduras", filmado pela primeira mulher turca a realizar um filme de ficção científica, lê-se no dossiê de imprensa do Fantasporto.

Entre a abertura com "Shepherd" e o encerramento com "Once Upon a Time in The Future: 2121", pelo Fantasporto vão passar 86 filmes, de 30 países diferentes, como Japão, Myanmar, Malásia, Singapura, Ucrânia, Rússia, Indonésia, Macedónia do Norte e Cazaquistão.

"Immersion", do japonês Takashi Shimizu -- que venceu o Grande Prémio do Fantasporto 2021 com "Suicide Forrest Village" -, que relaciona ficção científica com lendas nipónicas, é exibido dia 2 de março. Este é um dos principais destaques da organização na categoria de Cinema Fantástico da competição.

O filme português "S.Ó.S", de Tiago Santos, vai competir na mesma categoria.

"Exhibit #8", filme holandês do realizador Ruben Broekhuis, que aborda a atualidade do tráfico de crianças, é outro dos destaques na categoria de Cinema Fantástico.

"Demigod: The Legend Begins" (Taiwan), de Chris Huang Wen, um filme de animação com artes marciais, e "Stone Turtle" (Malásia), de Woo Ming Jin, também de animação, inspirado em lendas, são outros dois "imperdíveis", segundo Mário Dorminsky, e estão na secção das Curtas Metragens Cinema Fantástico.

Na categoria das Curtas Metragens, o filme mais "assustador" é "El Umbral" (Espanha), de Javier Carneros Lorenzo, considerou Beatriz Pacheco Pereira, cofundadora do Fantasporto com o marido Mário Dorminsky, também presente na conferência de imprensa.

Os filmes portugueses que concorrem na competição das Curtas-Metragens são "Horário em Branco", de Manuel Bernardo Cabral, "Quatro Estações", de Carlos Coelho Costa, "O Caso Coutinho", de Luís Alves, "Skull 3: A Film for a Death Metal Song", de Luís Miranda, "Regresso à Casa de Partida antes que a Partida Seja Definitiva", de André Almeida Rodrigues, "Incubus", de Tito Fernandes, "Sequioso de Vida: Victor de Sá", "Irritación", de Diogo Oliveira, e "Fissura", de Pedra Sena Nunes.

O certame vai também exibir a trilogia "Melchior", três longas-metragens da Estónia, "com ótimas interpretações", destacou Beatriz Pereira. "Melchior the Apothecary", "Melchior the Apothecary: The Ghost" e "Melchior the Apothecary: The Executioner´s Daughter".

Haverá também uma retrospetiva de cinema filipino, com dez produções, e outra dedicada à Freak Agency, com nove filmes, agência espanhola dedicada à produção independente.

No total, tendo em conta o 'dossier de imprensa', o Fantasporto contará com 95 filmes, entre competição internacional e portuguesa (curtas e escolas de cinema), retrospetivas, semana dos realizadores, cinema fantástico fora da competição e a trilogia "Melchior".

A guerra, as ditaduras e suas consequências, o tráfico de migrantes, a exploração e o abuso de crianças, o abuso de idosos e a desumanização da sociedade, o direito à diferença, a condição da mulher, as mudanças climáticas e a poluição dos oceanos são alguns dos temas abordados nos 86 filmes que vão ser exibidos na 43.ª edição do Fantasporto e cujos ingressos são cinco euros (sujeito a desconto).

A programação integral desta edição do Fantasporto está disponível no 'site' do festival.

CCM // MAG

Lusa/Fim