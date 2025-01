Famílias de reféns acolhem com "alegria e alívio" acordo de cessar-fogo em Gaza

As famílias dos reféns do movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza acolheram hoje com "enorme alegria e alívio" o acordo de cessar-fogo no enclave, que prevê a libertação daqueles que ainda lá se encontram em cativeiro.