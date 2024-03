Familiares de vítimas do voo MH370 reúnem-se em frente à embaixada da Malásia em Pequim

Um grupo de familiares das vítimas do voo MH370 concentrou-se hoje em frente à embaixada da Malásia em Pequim, no 10.º aniversário do desaparecimento do avião da Malaysia Airlines durante um voo entre Kuala Lumpur e Pequim.