Família diz que Narges Mohammadi "explodiu de alegria" ao saber do Nobel da Paz

A ativista iraniana Narges Mohammadi, galardoada na sexta-feira com o Prémio Nobel da Paz, "explodiu de alegria" e "festejou" com as companheiras de prisão "na sua cela" no Irão, informou hoje a família em comunicado enviado à AFP.