"A GNR foi chamada ao local para acompanhar uma abertura de porta com socorro e quando as autoridades entraram na casa encontraram as quatro pessoas já cadáveres", disse o tenente-coronel Marco Pina, das Relações Públicas do Comando Territorial da GNR da Guarda.

As autoridades suspeitam que a causa da morte tenha sido a inalação de monóxido de carbono, tendo sido acionada a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e realizou as perícias legais na habitação para determinar o que se passou.

O alerta foi dado pelos vizinhos, cerca das 10:54, que "estranharam não verem esta família, nem movimentações na habitação, há, pelo menos, dois dias", acrescentou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

De acordo com as autoridades, pai e mãe, de nacionalidade angolana, terão entre 40 a 50 anos e trabalhavam na vila fronteiriça de Vilar Formoso. Os filhos terão entre 04 e 07 anos.

A ocorrência mobilizou cerca de 20 operacionais dos bombeiros de Almeida, da delegação da Cruz Vermelha de Vilar Formoso, GNR e INEM.

