As instalações das autoridades de saúde em Olpe, no Estado da Renânia do Norte-Vestefália, no oeste do país, tiveram que ser evacuadas na noite de sexta-feira após um desses falsos alertas.

Polícias e cães especializados vasculharam o prédio, sem resultado.

O mesmo cenário repetiu-se em Colónia, onde as autoridades sanitárias receberam um apelo que sinalizava uma bomba, apesar de a polícia ter indicado que não levou a ameaça a sério.

Finalmente, na Baviera, no sul da Alemanha, várias casas foram evacuadas durante a noite em Asbach, após uma chamada recebida pela polícia referindo que edifícios ligados a serviços de saúde estavam sob ameaça.

Em julho, vários tribunais distritais foram evacuados na Alemanha após ameaças de bomba. Nada foi descoberto durante as buscas e ninguém foi detido.

Um homem está atualmente a ser julgado no país por ter enviado mais de 100 cartas que continham ameaças da extrema-direita a políticos, jornalistas e funcionários públicos, entre outubro de 2018 e abril de 2019.

Essas ameaças provocaram muitas evacuações, particularmente na estação de Lubeck, no norte, e um centro de impostos em Gelsenkirchen, no oeste.

