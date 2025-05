Segundo fonte do Metropolitano, as perturbações na Linha Amarela tiveram início pelas 19:01 e neste momento as composições só circulam entre as estações de Odivelas e Campo Grande (ambos os sentidos).

Na Linha Azul a circulação apenas ocorre entre as estações da Reboleira e Terreiro do Paço, estando interrompida a ligação com Santa Apolónia.

Já na Linha Verde encontram-se encerradas as estações de Alvalade e do Martim Moniz.

"O Metropolitano de Lisboa está a tentar identificar o problema e a envidar todos os esforços para a sua rápida resolução", referiu fonte da empresa, ressalvando que este problema nada tem a ver com a realização do jogo de futebol Benfica-Sporting, nem com o "elevado número de clientes".

Não existe previsão para a normalização da circulação.

A juntar a estes condicionamentos existem outros que decorrem da realização do dérbi lisboeta, que já tinham sido anunciados anteriormente pelo Metropolitano, nomeadamente o encerramento das estações do Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas, face aos eventuais festejos do campeão nacional de futebol, "por razões de segurança e por indicação da PSP".

