O programa do Festival do Fado de Maputo começa com um concerto pela fadista Carminho na quinta-feira num hotel da capital.

Para sexta-feira, está agendada uma conferência sobre a guitarra portuguesa com André Dias, músico que habitualmente acompanha Carminho.

O evento no Centro Cultural Português em Maputo inclui a exibição do documentário "Guitarras à portuguesa" de Ivan Dias.

André Dias fará ainda uma atuação em palco no sábado durante a festa da comunidade portuguesa no recinto da Escola Portuguesa de Moçambique, um evento anual que reúne expositores, artistas locais e portugueses.

